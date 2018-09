Se duplicaron las consultas médicas domiciliarias por la bacteria

La difusión de los casos fatales producidos por el Streptococo Pyogenes elevaron las consultas médicas ambulatorias, de acuerdo a lo que confirmó la Cámara de Empresas de Emergencias Médicas y Medicina Extrahospitalaria de la provincia Santa Fe. De acuerdo a lo que indicaron se duplicó la demanda de atención. En el sistema público, se produjo un 10 por ciento más de atenciones en este sentido pero ya se normalizó.

Las Empresas de Emergencias Médicas comunicaron que debido a la información recibida sobre niños con enfermedades graves producidas por esta bacteria durante los últimos días, se ha producido un importante incremento en la demanda de los servicios de consultas médicas domiciliarias, fundamentalmente, de cuadros gripales y respiratorios en las poblaciones infantiles y de edad avanzada.

En éste contexto, se reforzó considerablemente la estructura de atención, para responder al aumento de demanda generado, indicaron desded la cámara. No obstante, advirtieron “el impacto de la información ha duplicado los pedidos de atención médica, implicando una demora mayor a la habitual en la llegada de los médicos a los domicilios”.

Sin embargo, desde la Cámara señalaron que las atenciones de emergencias y urgencias médicas son atendidas con una infraestructura operativa diferente, que no está afectada por la situación descripta.

Todo el sistema de salud se encuentra atravesando similares situaciones. Según publicó el diario El Ciudadano, para el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, la situación en los centros de salud y hospitales públicos no fue distinta. “Comenzamos con un 10 y 20 por ciento más de consultas pero ya volvimos a los valores normales. Hubo muchos pedidos del análisis de faringe, que no es necesario para poder diagnosticar la enfermedad (es apreciable con un examen clínico) y empezar un tratamiento de antibióticos. En 24 horas esa persona no contagia y en una semana se recupera”, explicó.

Finalmente, las empresas de urgencias remarcaron que es importante apelar a la responsabilidad en el uso del servicio de medicina domiciliaria, y a la comprensión de la población con relación al tiempo de arribo de los profesionales médicos en esta situación extraordinaria, ante la cual están respondiendo con todos los recursos humanos y materiales disponibles.