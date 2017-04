Se entregó a la Justicia federal otro de los responsables de Punta Stage

En base a las pruebas colectadas en la investigación, los fiscales Gambacorta e Iglesias imputaron a los dueños de la productora y a los dos responsables del predio por “haber creado el marco propicio que facilitó la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes (especialmente de estimulantes de tipo anfetamínico y otras drogas sintéticas incluidas en el Decreto 772/15) realizado por distintas personas aún no identificadas en el evento denominado Sasha New Years Eve Party”.

Se trata de Germán Pablo D., quien al no haber sido hallado la semana pasada por la Policía Federal, permanecía prófugo y con pedido de captura, informó el periodista de Radio 2 Hernán Funes.

