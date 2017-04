Se entregó el sospechoso de matar a adolescente en Tucumán

La adolescente tenía un embarazo de seis semanas, según reveló la autopsia realizada en la morgue judicial de Concepción, y aunque todavía no pudo confirmarse las causas de la muerte las fuentes policiales dijeron que pudo haberse tratado de un ahorcamiento.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo