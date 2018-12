Se grabó aspirando cocaína en la tumba de Escobar y ahora sufre represalias

Un joven británico se grabó tomando cocaína sobre la tumba de Pablo Escobar y lejos de ser gracioso, le generó una serie de inconvenientes de grave tenor: no sólo fue amenazado de muerte sino que también fue exiliado de Colombia. Escobar lideró el Cartel de Medellín durante la década de 1980 y principios de 1990, cuando llegó a controlar cerca del 80% de las exportaciones de cocaína a los Estados Unidos. Murió en 1993 a los 44 años.

De acuerdo a lo que publica el sitio Diario Panorama, en abril, Stephen Semmens, un turista británico de 35 años, se filmó aspirando cocaína en la tumba del narco Pablo Escobar en el Cementerio Jardines Montesacro, en Itagüi, Colombia.

El video se hizo viral: allí Semmens está sonriente mientras despliega el polvo blanco y lo inhala. “Una línea de coca sobre la tumba de Pablo Escobar, directo de la cárcel de Swansea", escribió en el mensaje.

Ahora la noticia vuelve a tomar relevancia porque el hombre fue amenazado de muerte y expulsado de Colombia, donde tuvo que dejar a su familia. Oriundo de Swansea, Gales, vivió en el país cafetero durante los últimos cinco años con su pareja y sus dos hijos.

"La gente me envía amenazas de muerte en Facebook. Dicen que si me encuentran me van a desollar. No puedo ver a mis hijos y eso duele", dice hoy. Y también hace una autocrítica. “Fue divertido en el momento, pero ahora estoy avergonzado. Todos dijeron que fui una desgracia y que hice quedar mal al país”, lamentó.

"Ni Escobar ni sus sicarios son héroes y hacer esa apología al delito, además aspirando cocaína, es una actuación absolutamente reprochable", dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. "No podemos permitir que ellos sigan soñando con triunfar en la ilegalidad".

El turista británico explicó que quien filmó el video fue un exsicario de Pablo Escobar a quien conoció en un bar. Agregó que cuando se viralizó tuvo que permanecer escondido durante semanas hasta que la policía lo encontró y expulsó del país. Y ahora recibió amenazas de muerte.

Esta no es la primera vez que turistas se drogan en la tumba del capo colombiano. El rapero estadounidense Wiz Khalifa tuvo que disculparse hace un año por fumar marihuana sobre la tumba del narcotraficante.