Se inaugura la muestra “El fuego camina conmigo”

Abordar la retrospectiva en artistas jóvenes significa observar, en la doble acepción del término, el trabajo y la búsqueda realizada hasta ahora por cada uno. La mirada hacia atrás no radica en la lectura de toda una carrera, sino de un proceso reciente en el que se reúnen un conjunto de obras que se acercan al imaginario y las ideas que cada artista desarrolla.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo