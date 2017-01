Se incendió un colectivo de pasajeros cerca de Casilda

También detallaron que “el chofer del colectivo quiso apagar el incendio con el matafuegos pero no pudo sofocarlo”. Y relataron que “aun no se conocen las causas por las cuales se generó el fuego”.

Un micro de pasajeros de la empresa Monticas, que cumplía con el servicio Rosario-Corral de Bustos, se incendió completamente al costado de la ruta nacional 33, cerca del peaje de Casilda. No hubo personas afectadas por el siniestro, informaron desde la firma.

