Se mudaron del barrio por la inseguridad y cuando volvieron, los amenazaron con balearles la casa

Una familia de zona suroeste sufrió una fuerte amenaza el sábado pasado. Un hombre en moto les exigió que se fueran del barrio o baleaba la casa. Después de un año viviendo en otro lado, esta pareja y sus tres hijos habían regresado a su domicilio hacía apenas unos días. Se habían ido justamente por la violencia de esas calles.

En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, María (*) contó la amenaza que sufrió el sábado y que denunció en la comisaría 18ª. El martes habían regresado a su casa propia después de un año de vivir en una vivienda alquilada en otra zona. “Estuvimos un año afuera, la alquilé porque sufrí muchas inseguridades, me rompieron los vidrios”, contó.

Pero sostener un alquiler les costaba mucho por eso decidieron volver a su casa original que está a nombre de uno de sus hijos, menor de edad. El martes pasado se mudaron de nuevo y cuatro días después los amenazaron con “cagarles a tiro” la vivienda.

Fue el sábado alrededor de las 23 cuando la familia estaba sentada en la vereda. Un hombre vestido de con ropa oscura y con gorrita pasó en un moto “y nos dijo que nos teníamos que ir porque nos iban a sacar”. Diez minutos después, la misma persona reiteró la amenaza y esta vez les dijo que “nos iban a cagar a tiros la casa”.

María está desesperada. No quiere irse de su casa. Piensa en venderla pero teme no conseguirlo y en el medio la aterroriza que cumplan con la amenaza. Además, aseguró que la policía no tiene demasiada presencia en la zona y se siente expuesta.

(*) María no es el verdadero nombre de la denunciante, sino uno inventado para proteger su identidad.