Se perdieron más de 3 mil puestos de trabajo en Santa Fe en el último año

Este miércoles se realiza el quinto paro nacional contra las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri que golpeó con fuerza a la industria. En Santa Fe, se perdieron más de 3 mil puestos de trabajo en 15 meses y la capacidad ociosa de las fábricas se ubica en el orden del 45 por ciento en promedio.

“Este modelo no contiene a la industria y si no contiene a la industria no contiene a la masa del país”, criticó Víctor Sarmiento, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Y, en contacto con Radiópolis (Radio 2), lo graficó con número: el sector industrial abarca al 75 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia.

Sarmiento precisó que entre el año pasado y los primeros tres meses de este 2019 se perdieron 3.200 puestos de trabajo en la provincia y casi 200 mil a nivel nacional; y que la capacidad ociosas de las fábricas es, en promedio, del 45 por ciento.

“Hace dos años que planteamos que este modelo no incluía al sector industrial, las estadísticas nos da una caída sostenida desde hace 11 meses”, agregó y llamó la atención que en la actual situación aquellas personas que perdieron el trabajo, difícilmente encuentren uno nuevo lo que genera “un efecto dominó” en la economía.

“Tanta perdida de trabajo es dinero que no se reinserta y el efecto es dominó, pega en todos lados”, advirtió.

Consultado sobre su postura frente al paro de este miércoles –el quinto a la gestión Macri–, Sarmiento se mostró a favor de la huelga como herramienta de protesta pero también, como industrial, dijo que se debía garantizar la posibilidad de trabajar de quienes así lo deseen.

“La protesta lógica se entiende, la apertura de las fábricas, también. Lo que no podemos soportar es el patoteo”, opinó.