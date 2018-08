Se postergó la presentación de la reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal se iba a presentar el próximo martes. Sin embargo, el camarista Mariano Borinsky que está a cargo de la redacción del texto contó que el lanzamiento fue postergado.

"El ministro de Justicia, (Germán) Garavano, me reenvió un mensaje de la Jefatura de Gabinete en el que le comunicaban que, por disposición del presidente Macri, se suspendía la presentación del código", reveló Borinsky en FM Millenium.

"Me mandaron un mensaje diciendo «se suspende». No me enojó, me generó una preocupación. No porque queremos que el Código salga pensando en nosotros, sino pensando en la sociedad", añadió el camarista a cargo del equipo que trabajó en la redacción del proyecto.

Borinsky explicó también que el freno tuvo que ver con el tratamiento de la iniciativa de interrupción voluntaria del embarazo. "Supuestamente, la suspensión es para lograr mayores consensos en el tema aborto. Nosotros consideramos que el Código que presentamos contempla todos los intereses constitucionales en juego. No es que antepusimos una ideología", comentó.

De todos modos, se mostró confiado en que el texto “va a salir antes de fin de año y le va a cambiar la vida a los argentinos”.