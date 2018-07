Se presentaron las propuestas de trabajo sobre Educación Vial para 2018-2019

El Ministerio de Educación, conjuntamente con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Subsecretaría de Inclusión, presentaron las propuestas de trabajo en Educación Vial para el período 2018-2019.

El plan de acción se lanzó en escuelas de Santa Fe y Rosario, en el marco del Día de la Seguridad Vial, que se conmemoró el pasado 10 de junio. El acto en la escuela N° 29 "Sargento Bustamante" de Santa Fe se realizó el 12 de junio, mientras que el día 15, se realizó en la Escuela N° 68 "Leandro N. Alem" de Rosario.

Desde hace 10 años se viene desarrollando el Programa de Educación Vial, entre la cartera educativa y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con propuestas pedagógicas y acciones en territorio como estrategia para reducir los siniestros viales en rutas y calles de la provincia. También con el propósito de formar a los jóvenes en una cultura vial responsable, atenta al cuidado de la vida, a una mejor convivencia en la circulación y un cuidado sostenido de los espacios públicos.

Para este año 2018, las propuestas pedagógicas retoman el trabajo por medio de las formaciones virtuales destinadas a docentes de los niveles Inicial y Primario ("Enlazando Espacios Viales") y el nivel secundario ("Conduciendo Conciencias Viales"), a través de la Plataforma Educativa del Ministerio de Educación.

Nuevas Propuestas

Además, se presentaron nuevas actividades relacionadas a la articulación de la Educación Vial con la narración literaria “Conducir tu destino no es puro Cuento”, y la novedad del trabajo articulado con la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de Santa Fe en la propuesta “Más Inclusión es más seguridad vial”.

“Conducir tu destino, no es puro cuento” es una propuesta pedagógica que se enmarca en la Educación Vial desde una perspectiva narrativa. El contar historias es un procedimiento opuesto al pensamiento paradigmático, ya que la historia surge de lo que es absolutamente particular, de lo que es sorpresivo, inesperado, anómalo, irregular o anormal. Cosas que no deberían pasar y pasan, en este caso, en el comportamiento en la vía pública.

En tanto, en el marco del programa educativo sobre Seguridad Vial Inclusiva se desarrolló un corto audiovisual accesible para fortalecer una nueva mirada sobre la cultura vial, en la que todos debemos estar incluidos. Es importante encontrar formas de convivencia que garanticen el respeto a las diferencias y la solidaridad con las necesidades de los demás.