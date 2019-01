Se pudrió todo: Rodrigo Noya se separó y su ex estalló de furia

Primera separación del verano. Rodrigo Noya y su novia Sofía Sorrenti le pusieron fin a la relación. Muchos hablaron de una infidelidad del actor hasta que Sofía, muy enojada, aclaró todo por Instagram. Los chicos son padres de un bebé de un año y medio, Bautista.

"Estoy harta, estoy cansada de todo y voy a contar la verdad", comenzó Sofía Sorrenti su descargo vía Instagram.

Hacía tiempo que la pareja venía mal, pero habían decidido darse una nueva oportunidad y por eso Sofía viajó a Mar del Plata donde el actor de El Marginal II trabaja en la obra de teatro Chorros. Sin embargo, una foto publicada en una revista en la que se ve al actor junto a la actriz Martina Sicigliano en la playa, terminó de destruir la relación. "Yo vine acá para fortalecer el vínculo con él. Estoy dolida y una mujer y madre de familia dolida es lo peor que hay. Me voy de prepo, decepcionada", escribió furiosa la joven.

"Hago este descargo porque me cansé de llorar y de sentir que fracasé. Seguro me voy a arrepentir de esto el día de mañana, pero hoy lo siento así y siento que lo tengo que hacer. Vine acá con la intención de fortalecer un montón de cosas y me voy decepcionada. Constantemente me llegan mensajes o capturas y me derrumbo más. Yo muestro ser de piedra, pero soy la mujer más sensible del mundo y lo que más quiero, lo defiendo a capa y espada", continuó Sofía.

Y cerró con una foto junto a su bebé: "Hoy me aferro a vos con todas mis fuerzas, no es fácil, sólo las personas que me conocen bien saben cómo estoy destruida, por suerte entre todo lo malo brilla algo bueno y sos vos, mí compañero eterno, te amo hijo".

Por su parte, Noya contó su versión en un móvil en Los Ángeles de la mañana, el programa de Ángel de Brito que emite El Tres. Aseguró que la historia entre ellos ya estaba terminada antes del viaje de Sofía a Mar del Plata: "No estábamos juntos cuando vinimos a Mar del Plata, pero nos pusimos de acuerdo porque tenemos un bebé y yo le propuse venir a pasar las fiestas. La idea era ver si sucedía si familiarmente podíamos reconstruir algo que llevábamos medio a los tirones".

Por otro lado, Noya negó la acusación de infidelidad: "A Martina (la actriz con la que se lo ve en las fotos del escándalo) la conozco hace cuatro años. Y ella (por Sofía) se enoja porque aparecieron fotos. Tenemos buena onda y salimos a bailar y a tomar algo, pero ella (otra vez por su ex) sospecha, como pasó otras veces".