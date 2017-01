¿Se puede hacer topless en La Florida?

Además, aclaró que sería diferente si ocurre alguna exhibición obscena, entre las que no incluyó el hecho de mostrar el pecho ni en el caso de los hombres ni tampoco de mujeres.

Opinó además que lo que ocurrió en Necochea fue "exagerado". "La exhibición de un torso femenino no es para escandalizarse", sostuvo.

Lucas de la Torre, director del balneario La Florida, sostuvo que descubrir el pecho para tomar sol "no es ofensivo" y contó que hace algunos años dos mujeres españolas lo hicieron allí mismo sin que nadie se escandalizara.

Luego del caso de Necochea , en el que la policía pidió a un grupo de mujeres que no dejen sus pechos al descubierto, Telenoche (El Tres) fue a consultar qué pasaría en el balneario de zona norte si ocurre que alguna mujer decide tomar sol sin la parte de arriba de su bikini.

