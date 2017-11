Se realizará una colecta de sangre con registro en médula osea

Mañana, jueves 9 de noviembre, se realizará la Colecta de Sangre con Inscripción como Potencial Donante de Médula en el "Día Nacional del Donante de Sangre".

La cita es en el Mercado del Patio, ubicado en Cafferata 729, Rosario.

Se puede elegir un turno haciendo click en este link teniendo en cuenta que todo el proceso de donación dura una hora.

Entre los requisitos generales están:

- ser mayor de 18 años

- concurrir con DNI

- pesar más de 50 k

- piercings y tatuajes después del año

- embarazo, lactancia, puerperio: consultar

- gozar buen estado de salud (no medicamentos, no resfrío, etc)

- Intervenciones quirúrgicas (consultar)

- Desayuno, almuerzo, merienda, cena habitual

- Hidratarse bien previo a la donación con gaseosas azucaradas, infusiones, frutas, jugos, etc.

Más info: colectaexterna@gmail.com | www.incucai.gov.ar/index.php/component/content/article/20-institucional/lineas-de-accion/66-registro-nacional-de-donantes-de-cph