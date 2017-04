Se viene la 3ª Maratón 15K Puerto Norte junto a Paseo a Ciegas

En simultáneo, la maratón será escenario del 2º Campeonato Argentino y 1º Encuentro Sudamericano de Ciegos y Disminuidos Visuales, con la participación de más de 50 atletas discapacitados visuales y sus guías, provenientes de todo el país y del exterior. El evento es organizado por la Asociación Rosarina de Deportes para Ciegos (Ardec) y es a beneficio del Programa “Paseo a Ciegas” , que desarrolla la entidad. Esa iniciativa, ofrece una estación de bicicletas tándem (dobles) en la Calle Recreativa para que personas no videntes o con alguna disminución visual puedan utilizarlas de forma gratuita.

