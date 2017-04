Se viene la fiesta del Malbec en Rosario

El Malbec no es solamente un vino. Es un fruto generador de trabajo, idiosincrasia, cultura y desarrollo. Cada botella es una declaración de lo que guardan las entrañas de la Argentina. Cada botella habla de las manos, la destreza y el alma de nuestros hombres. Este varietal expresa un modo de hacer, un estilo de vida; involucra técnica, originalidad y pasión.

La propuesta incluye degustar 100 tipos de Malbec de todos los estilos y terroirs, y en sus distintas expresiones, a través de las principales vinotecas locales, así como también disfrutar de sabrosa gastronomía y muy buena música. Con una ambientación particular, el evento se desarrollará desde las 20.30 del viernes en los salones del Hotel Plaza Real de calle Santa Fe 1632, Rosario.

En tanto, el viernes será el Malbec World Day Rosario, auspiciada por Wines of Argentina, Fondo Vitivinícola y Bodegas de Argentina.

