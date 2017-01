Se viene la reducción del número de feriados

La decisión es hacerlo sin esperar que sesione el Congreso –aunque el decreto deberá pasar por una comisión bicameral– porque necesita tener la norma antes de que llegue el primer día no laborable de febrero.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo