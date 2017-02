Se vienen los carnavales en Rosario

Rosario Do Samba fue la comparsa ganadora del 2016 y ahora se prepara para revalidar su título. El año pasado lo consiguieron vestidos de piratas; esta vez van como indígenas. Esto contó una de sus directoras, Vanina, en diálogo con el programa Telenoche (El Tres).

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo