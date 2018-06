Según OMS, la tasa de fumadores se reduce con demasiada lentitud

El objetivo de disminuir la tasa de fumadores un 30% entre 2010 y 2025 podría no cumplirse, advirtió la agencia sanitaria de la ONU.

"La OMS señala que el tabaco no solo causa cáncer, sino que también rompe literalmente corazones", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus y agregó que su consumo es, por detrás de la tensión alta, “la segunda causa de enfermedades cardiacas.

Aunque los cigarrillos electrónicos contienen menos toxinas, también pueden producir patologías, advirtió la OMS, debido a que también provocan el estrechamiento de las arterias, y elevan las pulsaciones y la tensión. "Las consecuencias a largo plazo son aún desconocidas, pero se cree que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades pulmonares crónicas, cáncer de pulmón y posiblemente enfermedades cardiacas",indicó el informe.

El tabaco en números:

- Se calcula que cada año mueren tres millones de personas por enfermedades cardiacas a causa del tabaco.

- Entre una población mundial de 7.500 millones de personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que hay alrededor de 1.000 millones de fumadores, casi tantas como en el 2000. Sin embargo, la población mundial ha crecido, de modo que la proporción de fumadores se ha reducido del 27 al 20% en 2016.

- La velocidad a la que disminuye la tasa de fumadores en los países depende mucho de los ingresos medios, según la OMS. Cuanto más alto es el estado de bienestar, más se reduce la proporción. En cabeza se encuentra América del Norte y del Sur y Europa.

- Cada minuto en el mundo, unos 11 millones de personas se fuman un cigarrillo y 10 personas mueren a causa del tabaco.

- El tabaco, que genera un volumen de negocios anual de casi 700.000 millones de dólares, provocó más muertes en el siglo XX que las dos Guerras Mundiales juntas.

- Cada año se consumen unos 5,7 billones de cigarrillos y se tiran cerca de un millón de toneladas de colillas, según The Tobacco Atlas, una iniciativa antitabaco de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Los filtros hechos de acetato de celulosa, un material no biodegradable, se han convertido en los residuos contaminantes más extendidos en las playas de todo el planeta, de acuerdo con la revista InternationalJournal of Environmental Research and Public Health.

- La superficie dedicada al cultivo del tabaco en el mundo, 4,3 millones de hectáreas, es equivalente a la de Dinamarca.

- China es de lejos el primer productor y concentra el 40% de la producción mundial de hoja de tabaco.

- Sin sorpresas, China es el país que aglutina el mayor número de fumadores: 315 millones entre sus 1.300 millones de habitantes, según un informe de la OMS de 2017. De hecho, más de un tercio de los cigarrillos producidos a nivel mundial se consumen en ese país.

- Alrededor del 80% de los fumadores en el mundo viven en países con ingresos bajos o medios y 226 millones de ellos son considerados pobres.

- El tabaco es la primera causa de muerte evitable: una persona fallece cada seis segundos en el planeta a causa del cigarrillo. El tabaquismo activo o pasivo mata en total más de 7 millones de humanos cada año. Los cánceres, sobre todo de pulmón, infartos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares son las principales afecciones asociadas con el tabaco.

- El tabaquismo cuesta caro: absorbe alrededor del 6% del gasto mundial en sanidad y el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, según el primer estudio realizado sobre el tema, publicado en enero de 2017 en la revista científica Tobacco Control.