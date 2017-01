Según la Municipalidad, con el conducto Vera Mujica ya no habrá inundaciones

“Pareciera que nunca alcanza, pero no hemos dejado de hacer obras de desagües y emisarios en 30 años”, finalizó.

También defendió el estado de los desagües, lo que para ella explica que si bien hubo anegamientos por la “lluvia extraordinaria”, a la hora “estaba todo resuelto”, al menos en las zonas donde no hay zanjas.

La “lluvia extraordinaria”. Ese fue el motivo por el que, según la Municipalidad, se inundó como se inundó Rosario,y no la falta de obras. “Cayeron 69 milímetros en 40 minutos cuando el Instituto del Agua establece como importante para Rosario una lluvia de 40 milímetros en una hora. Una lluvia así supera la capacidad de las obras de desagüe ejecutadas, que permanentemente estamos haciendo”, dijo la secretaria de Obras Públicas, Susana Nader, en diálogo con el programa A diario, de Radio 2.

