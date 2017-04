Semana Santa: turistas gastaron más de $5 mil millones

Los viajeros que eligieron el país permanecieron en promedio 3,2 días (en 2016 la permanencia fue de 3,3 días y en 2015 de 3,8 días) y sostuvieron un gasto diario per cápita de 695 pesos, un 28,7 por ciento por encima del año pasado, según el relevamiento.

La cantidad de turistas que se trasladaron por la Argentina este año se mantuvo en los mismos niveles del año pasado, a pesar del éxodo de gente hacia países como Chile y Paraguay en busca de precios más competitivos, y también hacia Brasil y Uruguay. A Santiago de Chile la demanda de vuelos en Aerolíneas Argentinas creció 142 por ciento frente al mismo feriado del 2016 a los que se suman más de 30 mil viajeros que cruzaron por vía terrestre desde Mendoza, 7 mil que lo hicieron por el paso de Agua Negra en San Juan, y entre 7 y 9 mil que atravesaron la frontera por Santa Cruz. De igual forma, desde la Came subrayan la cantidad de chilenos que eligieron vacacionar en Argentina.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) informó este domingo que durante este fin de semana largo, los turistas gastaron más de 5 mil millones de pesos en el país. Además, destacó que viajaron un poco más de dos millones de personas.

