Semana sin clases en facultades y colegios de la UNR

Este lunes empieza una semana ni clases en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). No habrá actividad ni en las 12 facultades ni en los tres colegios que nuclea, debido a una huelga que alcanza a todo el país.

