Ser docente: elegirlo y formarse para serlo

Profesor… ¿nace o se hace? A este interrogante planteado históricamente y de plena vigencia acerca de la profesión docente, el Prof. Miguel Ángel Santos Guerra responde con el mito de la vocación enunciado en algunas expresiones: “como ya nació para esta tarea, no hace falta formarlo; al que no tiene vocación no necesitamos prepararlo…”; sus padres siempre quisieron que fuera maestro…”, pero concluye en forma categórica: “Por eso pienso que el profesor se hace y con una formación auténtica, tanto teórica como práctica”.

La idea de este artículo no es, obviamente, dejar de lado la importancia de la vocación a la que el mismo autor la considera como necesaria disposición favorable para desempeñarse en la práctica con compromiso y responsabilidad. Por el contrario, tratándose de la naturaleza problemática y compleja de la tarea que llevan a cabo los docentes diariamente, abordaremos cuáles son los dispositivos diseñados en el marco del Plan Nacional de Formación Docente 2016-2021 (según Resol. CFE Nº 286/16).

Es importante destacar que se apunta a lograr , entre otros objetivos, que “todos los docentes y directores en ejercicio participen regularmente de instancias de formación que les permitan desarrollar las capacidades fundamentales de los estudiantes”; para “sostener una cultura de la formación permanente basada en la inclusión con calidad, a través de la mejora de la enseñanza y de los aprendizajes prioritarios para el siglo XXI ”; “impulsar el trabajo colaborativo de los docentes que implique reflexión y transformación de prácticas institucionales y de enseñanza” …Es así que, como resultado de la Resol. CFE Nº316/17 se aprueba el Plan de acción 2017-2021 del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela (PNFP).

Las dimensiones y caracterización general de este Plan ya fueron analizadas (APTUS Nº 27); por lo tanto, nos ocuparemos en este número, de profundizar en el alcance de la Res. CFE previamente mencionada respecto de las acciones dirigidas al Nivel Superior:

Para los IES (Institutos de Educación Superior ), se expresan líneas de intervención orientadas al fortalecimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes, a la renovación de la enseñanza y al mejoramiento de la práctica profesional. Para ello se resignificarán las acciones concretadas en el marco del PNFP (2014-2016) y, manteniendo continuidad en los objetivos y espíritu del Primer Tramo, se iniciará una nueva etapa.

Se focalizará en estos aspectos: el desarrollo de las capacidades profesionales definidas federalmente ; el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, promoviendo prácticas inclusivas y formación de calidad ; la generación de herramientas y estrategias para el desarrollo curricular que faciliten la renovación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el nivel superior; la orientación a los IES con el acompañamiento situado e integral a las acciones institucionales de los IES para el trabajo institucional en torno a dispositivos jurisdiccionales en institucionales de fortalecimiento ; el acompañamiento situado en integral a las acciones institucionales de los IES, centrado en el desarrollo curricular y en la diversidad de formatos de enseñanza.

Las líneas de acción están destinadas a los equipos directivos, institucionales y docentes de los Institutos de Formación Docente de gestión oficial y de gestión privada.

En el Área Formación de Formadores se consignan dos ejes centrales: A) El Fortalecimiento institucional , con énfasis en el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes , lo que implica la recepción y el acompañamiento a los estudiantes de primer año , con acciones centradas en los estudiantes y en los formadores ; propuestas para acompañar el desarrollo curricular , el vínculo entre los Campos de formación y la integración de los coformadores ; así como la función de Apoyo Pedagógico a las escuelas. Se destacan las Redes interinstitucionales y las Comunidades de Práctica para el tratamiento de temáticas específicas. B) La Formación especializada , destinada a la formación centrada en la gestión institucional y curricular y en las propuestas de enseñanza de la Formación Inicial, así como a la renovación de estrategias y prácticas de enseñanza y de la evaluación.

En el Área Políticas Estudiantiles los objetivos se orientan a mejorar la calidad de la Formación Inicial y a garantizar la cantidad necesaria de docentes con la titulación correspondiente. Se establecen tres ejes de trabajo: A) La Formación académica y Acompañamiento a las trayectorias estudiantiles , tanto a los alumnos de 1er y 2do año como a los de 3ero y 4to año para garantizarles el egreso; trabajo con normativas de impacto en los estudiantes (ROM/ROI; RAM/RAI); difusión y asesoramiento de Becas; Seminarios virtuales para estudiantes. B) La Formación cultural y deportiva de los estudiantes , desde la articulación con organismos, instituciones u organizaciones socio comunitarias que posibiliten el desarrollo de acciones o programas culturales y/o deportivos a nivel institucional e interinstitucionales. C) La Participación institucional de los estudiantes , fundamentalmente en los Órganos colegiados de gobierno, en los Consejos Institucionales y generando una comunicación intra y extrainstitucional en la que los alumnos puedan compartir actividades y experiencias.

Los niveles de responsabilidad para el desarrollo de estas acciones se comparten entre el INFoD (Equipos Técnicos), los Referentes jurisdiccionales (Jurisdicción) y los Coordinadores de los tres campos de la Formación (IES).

Destaco que el gran desafío de la propuesta es el acompañamiento a los alumnos, futuros docentes: “cambiar una mirada histórica y cristalizada dando espacios entre los actores institucionales para abrir nuevas preguntas, nuevos sentidos y significados en relación a las prácticas habituales de acompañar” (INFoD, 2017-Mesa Federal).

Para finalizar, volvamos a la incógnita inicial: El profesor… ¿nace o se hace?; ¿vocación o formación?; la docencia … ¿es una opción a elegir?; ¿acompañamiento o autonomía?

Vocación y formación se constituyen en una complementación indispensable para tender puentes que promuevan la construcción de una sólida y autónoma identidad docente.

Valgan entonces, estos tres consejos expresados por la Prof. Andria Zafirakou (ganadora del premio al “mejor maestro del mundo”) para los jóvenes que han elegido la carrera docente: “Primero, estar seguros de que van a enseñar con pasión; segundo, agradecer que están haciendo un trabajo increíble; tercero, no rendirse y hacer fuerte su voz, que se sepa lo que hacen y celebren sus logros”.

Dra. Ana Beatriz Scoccia

Maestra Normal Nacional con Especialización en Formador de Formadores- Abogada