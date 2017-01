Sevilla también puja por Montoya y podría dejarlo seis meses en Central

"El club del préstamo deberíamos verlo. Si es Central, mejor. Quizás Walter pueda hacer la fuerza para quedarse en Central al saber que es Sevilla el que lo está esperando. No está cerrada la chance de que siga", aportó.

El destino de Walter Montoya podría estar ahora en el fútbol español. Es que según el representante del futbolista, Daniel Luzzi, el Sevilla hizo un ofrecimiento formal que contempla la chance de que el chaqueño se quede seis meses más en Arroyito. "La situación es que se sumó una oferta concreta de un club español, que es Sevilla, que ahora se la están informando a la gente de Central. Estuve reunido ayer con ellos y mañana me juntaré con la CD canalla", remarcó el apoderado en A Diario por Radio 2. La alternativa de que permanezca en el auriazul depende de que el elenco andaluz libere un cupo de refuerzo: "La idea de Sampaoli es llevarlo ahora, pero tiene dos cupos tomados. Si liberan uno de acá a febrero, lo sumará a Walter. Si no, lo enviarían a préstamo a otro club".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo