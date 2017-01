Si es candidata, Stolbizer irá por Progresistas y no por massismo

Stolbizer se refirió también a los desacuerdos que existen con Massa respecto de la baja de edad de imputabilidad, y explicó: "Yo me hago cargo de las cosas que digo y durante la campaña en 2015 decía que tanto Massa como Macri y Scioli son igualitos, porque decían lo mismo respecto de ese tema".

"Este año fui al coloquio de IDEA y me preguntaron por las denuncias, pero yo fui ahí para hablar de economía, de educación, porque tengo muchas otras cosas más para mostrar", sostuvo y enfatizó: "Las denuncias contra Cristina no ocupan mi mayor tiempo, ni creo que se haga política solamente con eso".

Stolbizer también aclaró que "no" le gusta "ser encasillada como la gran denunciadora de Cristina" Fernández de Kirchner, y que si presentó "dos denuncias en las cuales hay muchas pruebas", lo hizo porque "la ley impone a los funcionarios públicos que, si dan cuenta de un delito, lo denuncien".

De todas maneras, Camaño no cerrò las puertas ante una eventual sociedad electoral con Stolbizer, al agregar que "luego se verà la polìtica de alianzas" con otros partidos desde el Frente Renovador.

Desde Mar del Plata, la diputada del Frente Renovador Garciela Camaño, en diàlogo con Tèlam, le pùso paños frìos a la declaraciòn de la legisladora moronense y opinò: "Me parece correcto, ella tiene un partido, una alianza, donde tiene que resolver primero sus aspiraciones polìticas".

Stolbizer afirmó que no volverá a postularse por una banca en Diputados ya que tuvo "cuatro mandatos en total" y si este año se presenta como candidata, podría ser para competir para el Senado.

