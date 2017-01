Sigue cortado el puente Ayacucho: “La zona no puede habitarse más”

En cuanto a las familias que habitan los márgenes del arroyo, Ricci confirmó que la intendencia de Rosario contabilizó a 16 y mencionó a las asentadas en casa de material en inmediaciones del frigorífico Swift. “No sólo hay que hacer una obra de la cascada sino de contención de la barranca”, remarcó y advirtió: “Esa zona no se puede habitar más, no puede haber ningún asentamiento, esas familias tienen que ser scadas de allí”. Cabe destacar que las personas que levantaron precarias viviendas recibieron un aporte económico para alquileres y se fueron del lugar pero aún quedaban algunos habitantes.

“Hicimos una reducción del tránsito por precaución porque por este tema la gente paraba en el puente, se formaban dobles filas, estacionaban mal los autos. Se tomó esta decisión para no generar invonvenientes”, indicó Ricci, quien señaló que se sigue monitoreando el arroyo: “Viene bajando el nivel del agua, en breve van a poder ingresar los buzos para revisar la estructura”, anticipó.

El puente que cruza el arroyo Saladillo permanecía cortado este jueves en una mano por “precaución”. El cruce fue interrumpido ayer ante la crecida del caudal producto de las intensas lluvias y el corrimiento de la cascada. Las familias que viven en los márgenes, que fueron relocalizadas y las que aún no se fueron, no podrán regresar ya que se convirtió en una zona inhabitable. Aseguran que la cascada volvió a correrse unos 25 metros.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo