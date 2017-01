Sigue la búsqueda del intendente entrerriano en el río Paraná

"La lancha venía a una alta velocidad y esto no habría dado tiempo de desviar la boya con la que finalmente chocó, teniendo en cuenta que la boya tiene unos 3 metros de ancho", estimaron fuentes allegadas al operativo.

Según indica el sitio paranaense El Once, la zona de búsqueda se va extendiendo hacia el sur a medida que pasan las horas. También se supo que además de los salvavidas, el asiento de la lancha en que viajaban los accidentados y la conservadora que llevaban fueron hallados lejos del lugar donde se produjo el choque contra la boya.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo