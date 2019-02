Sigue la polémica por el "talco" en el Coloso: “Respondo por los utileros”

El vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, respaldó a los utileros que debieron ser asistidos por médicos ante un presunto contacto con el famoso polvo blanco encontrado en el vestuario visitante del estadio Marcelo Bielsa, en la previa del clásico disputado el domingo pasado. Volvió a considerar que se produjeron “irregularidades” en el Coloso antes de la llegada del plantel auriazul y las relacionó al “folclore” del fútbol.

¿Qué es lo que sucedió en el vestuario visitante del club rojinegro antes de que empezara el partido? ¿Tiraron talco o alguna sustancia tóxica? Si era talco, ¿por qué los utileros tuvieron que ser atendidos por médicos? ¿Y el olor fuerte que volvía irrespirable el ambiente? ¿Era amoníaco que se usó para limpiar el supuesto polvillo? Las preguntas en torno a las complicaciones que surgieron en la previa del clásico son múltiples. En diálogo con Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2), el dirigente intentó brindar algunas respuestas y reconstruyó cómo sucedieron los hechos desde su perspectiva.

En primer lugar, Carloni aseguró que aún no sabe si lo que se esparció en el vestuario era talco. “Luego de las declaraciones del (coordinador de Seguridad Deportiva de la provincia de Santa Fe, Diego) Maio, consultamos al Ministerio de Seguridad y las pericias no están finalizadas, no puedo adelantarme a una resolución pero puedo decir que alguna irregularidad hubo. A minutos de llegar nuestro plantel (al Coloso) había un polvo blanco y cenizas que constató nuestra utilería”, indicó.

En ese sentido, respaldó el relato del personal del club y también el hecho de que hayan tenido que recibir atención médica por estar descompuestos. “Respondo por los utileros, encerrate en una habitación con amoníaco, es tóxico”, manifestó.

“No sé qué es lo que sucedió pero a minutos de la llegada de nuestro plantel la situación en Newell's era irregular, cuando (el DT Eduardo) Bauza llega le tiran una botella, había irregularidades”, insistió. Luego, desvinculó a las autoridades del club del Parque Independencia a los hechos. “Lo descarto de plano, no tienen nada que ver, siempre hay un tonto, siempre hay vivos en este tema”, observó.

A continuación, ahondó al respecto: “Es raro que siendo talco el vestuario terminara cerrado hasta la llegada de mi persona y del cuarto árbitro, o sea que algo había sucedido. Si lo limpiaron con amoníaco, es un producto tóxico para el cebrero y hasta produce confusión”, destacó.

Carloni manifestó que lo ocurrido responde al “folclore del fútbol” aunque no le restó importancia y advirtió: “Nos debemos un debate, todos somos responsables y también los medios de comunicación”.

Algo huele mal

El vice presidente confirmó que fue informado de la presencia de un polvo blanco en el vestuario en el que el plantel debía cambiarse y que inmediatamente convocaron a la Policía y acudieron al estadio Marcelo Bielsa con un patrullero. “No te puedo decir si era o no talco pero sí que había un fuerte olor, me decían que era amoníaco, no podía estar”, precisó.

“Cuando abro la puerta percibo un fuerte olor, el planteo no se podía cambiar ahí por ese olor y se resolvió que lo hagan en un lugar contiguo que sólo tenía ventiladores en un día de mucho calor pero nos cambiamos allí”, continuó y planteó: “El talco no genera olor pero no sé si eso era talco, cuando llegamos ya estaba limpio”.

“No sé si alguien mintió”, expresó en relación a los diversos comentarios que surgieron en relación a la previa. “Pero respondo por los utileros, no mintieron porque algo sucedió”, subrayó. Finalmente, apuntó: “Tratan de estigmatizar el clásico rosarino cuando nunca pasó nada de gravedad, sólo incidentes menores. Los partidos terminan con un resultado, lo otro es folclore”, cerró.