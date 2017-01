Simple, rico y casero, de Tefi Russo

"Desfachatada, atrevida, fresca y hasta un poco insolente. Así es Tefi, y así también son sus platos. Aplaudo de pie esta cocina sin límites, sin estructuras ni reglas, que libera y que inspira. Tefi es cocina honesta, franca y descarada. Cocina que revoluciona. Particularmente, ¡la que más me gusta!." Felicitas Pizarro

"La cocina de Tefi es pícara, fresca y divertida. ¡Cómo no tentarse si es muy fácil de hacer, y verla, un momento de placer! Todos podemos cocinar, y con este libro te van a dar más que ganas: vas a salir corriendo a comprar los ingredientes necesarios. ¡Qué suerte que haya nuevas voces, nuevas formas de cocinar, nuevas recetas para disfrutar! ¡Este libro es para todos! ¡Divino por donde lo miren!." Juliana López May

Las recetas de Simple, rico y casero nos invitan a disfrutar y a no escatimar lo que nos gusta: platos clásicos pero bien recargados, inventos deliciosos y propuestas sencillas para salir de un apuro. Una cocina fácil y muy rica, que te dice que si te equivocás no pasa nada, porque es cuando más aprendés.

