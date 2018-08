Sin gas y sin comida: un caso extremo de un problema que afecta al 56% de escuelas

La comunidad educativa de la escuela primaria nº 1279 Brigadier Estanislao López realizó este miércoles un abrazo solidario al establecimiento que tiene el suministro de gas cortado y por eso no puede cocinar las mil raciones de comida caliente para los alumnos y chicos de la zona. El caso está enmarcado en un problema general: el 56% de las escuelas presenta algún problema con las instalaciones de gas.

El acto de este miércoles en Laprida al 6300 fue para denunciar que la escuela hace diez días que carece de ese servicio básicos. Además de la falta de calefacción en las aulas, padecen la imposibilidad de cocinar.

Además de las 500 raciones que preparan a diario para los alumnos de la 1279, la cocina abastece en total a mil platos de comida para otras escuelas de la zona, como la 154. Sólo entregan sandwiches de jamón y queso, pero con el frío "eso no es alimento para los chicos", indicó uno de los cocineros.

"Con hambre no se aprende", señalaba uno de los carteles que sostuvieron los padres o docentes en la puerta del colegio. "Si los chicos no comen acá no comen en todo el día", denunció una de las mujeres que habló con El tres.

Según informó el periodista Pedro Levy, las autoridades anunciaron que este jueves resolverán el problema de la cocina de forma provisoria y en una semana o diez días estaría resuelta la conexión regular con Litoral Gas. El servicio fue cortado para realizar trabajos y evitar incidentes como la explosión que costó dos vidas en una escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Gas, luz y salidas de emergencia

Amsafé Rosario y ATE Rosario realizaron un relevamiento sobre 107 escuelas del departamento Rosario para analizar las condiciones de infraestructura, como reacción a la tragedia y negliencia de Moreno.

El informe concluye que más de la mitad (56%) de los establecimientos escolares tienen problemas con las instalaciones de gas. Además, sólo uno de cada cuatro (26%) posee el artefacto de calefacción habilitado para establecimientos educativos.

Además, en el 49% de las escuelas hay problemas con las instalaciones eléctricas. El 68% no cuentan con salida de emergencia habilitadas. Sólo el 51% cuentan con extinguidores en regla.

Otra de los riesgos latentes son las obras que se encuentran en ejecución. El 26% de las escuelas estén con trabajos en sus instalaciones y de ese total, sólo el 42% conoce y cumple el protocolo de obras.

Desobligación y acto

En este contexto, Amsafé Rosario desobligó alumnos desde las 10 y hasta las 14 para movilizarse y concentrar en el Ministerio de Educación, Echeverría 150.

Presentarán los datos del relevamiento y exigirán "condiciones de trabajos dignas, con todas las escuelas en condiciones y sin riesgos".

Amsafé Rosario y ATE Rosario (que agrupa los no docentes) llamó a no "naturalizar los riesgos con los que cotidianamente realizamos nuestras tareas" y que recordó que en la tragedia en Buenos Aires hubo varios avisos y pedidos de asistencia no atendido por las autoridades.

"¿Cómo se entiende que aún persistan en tantísimas escuelas estufas de pantallas prohibidas por la misma reglamentación oficial? O, ¿que las asistentes escolares cocinen con anafes de una precariedad extrema para que los chicos no queden sin la comida caliente (en algunos casos la única) porque el Ministerio se demora en la refacción o instalación adecuada? O, ¿que no existan las salidas de emergencia necesarias que en caso de incendio convertirán a las escuelas en trampas mortales?".