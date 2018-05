Sin los Moyano, la CGT celebró el Día del Trabajador con Dilma y Duhalde

Por primera vez en muchos años los Moyano no participaron del acto principal por el Día del Trabajador de la Confederación General del Trabajo (CGT). Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros de Servicio) encabezaron la conmemoración del 1° de Mayo en la sede de Azopardo en el que estuvo la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff y el ex presidente Eduardo Duhalde. Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) que completa la conducción tripartita de la central obrera se encuentra en Brasil donde participó de una manifestación por la liberación de Lula da Silva.

Según informó TN, Daer recibió a Dilma tras su paso por la Feria Internacional del Libro. "Lo que pasa en Brasil también les pasa a los argentinos. No queremos que esté proscripto sino que Lula pueda participar de las elecciones", dijo Daer que advirtió, como Rousseff y Cristina Fernández más temprano, sobre ataques contra los gobiernos populares.

Luego, el líder gremial cuestionó al gobierno nacional por el aumento de las tarifas y el proyecto de reforma laboral: “Quieren volver a hacer desaparecer las indemnizaciones, como si ese fuera el problema de la inversión en la Argentina”.

En medio de la detención de Lula y la cercanía con las próximas elecciones, Rousseff sostuvo el Partido de los Trabajadores es el partido "con mayor aprobación" en el país y que el expresidente preso lidera las encuestas con el 42 %. "Tiraron sobre Lula una serie de noticias falsas sin derecho de defensa", arremetió.

Además, apuntó contra la oposición brasileña y argumentó que subestimaron la crisis económica que afronta el país.