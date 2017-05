Sin populares: proponen que los estadios santafesinos tengan sólo plateas

El diputado provincial del Partido Socialista Eduardo Di Pollina propuso que todos los clubes santafesinos que participen en la Primera B Nacional o en Primera División estén obligados a tener sólo butacas en sus estadios. El autor de la iniciativa señaló que el objetivo es "combatir la violencia" en el fútbol. Agregó que la instalación de los asientos no sería "costosa" para las instituciones.

Entrevitado por los periodistas Ciro Seisas y Alejandro Cachari (A Diario, Radio 2), el legislador manifestó que el hecho que no haya más gente parada es para tener un mayor control sobre el público que asiste a los partidos. "En Inglaterra tenían hechos de violencias similares o peores que acá y se tomó esa medida, entre otras, para ordenar a los hinchas. Fue la manera de neutralizarla", agregó.

Di Pollina consideró que de aplicarse el proyecto, en la provincia habría "más claridad en la organización" de los partidos, ya que habría más precisión sobre cuántas personas fueron a un encuentro y dónde se ubicaron. La idea es que los asientos sean todos numerados.

Consultado sobre el gasto que tendrían que afrontar los clubes, el diputado expresó: "No es la remodelación de un estadio, es colocación de butacas. No es un gasto millonario. Es algo que se puede llevar a la práctica, no es tan complejo desde el punto de vista económico".

El legislador reconoció que si se pone en marcha la iniciativa descenderá sensiblemente la capacidad de los estadios, lo que causará un perjuicio económico a las instituciones. "Se puede compensar porque el precio pasaría a ser sólo de platea, aunque apelamos a que los clubes bajen los valores para que sean más accesibles. Por supuesto sería un problema la cantidad de socios que quedarían afuera en los partidos, pero en ese caso se podrían hacer más tribunas", concluyó.