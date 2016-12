Singapur es el país con los mejores resultados en las pruebas PISA

Asimismo, el nivel de exigencia es tal que las horas de educación formal no alcanzan para entrenar al niño y la mayoría recurre a clases particulares. Aunque Singapur no distingue sus clases sociales, las familias pudientes envían a sus hijos a mejores profesores pagos que aquellas con menos recursos, por lo cual los resultados en el desempeño igual pueden estar condicionados por la riqueza.

Resulta importante destacar que el 96% de los escolares superan las pruebas pero solo los que obtengan mejor puntuaciones eligen su colegio secundario, de acuerdo a datos brindados por el blog anteriormente citado. El desempeño de sus estudiantes está ligado no solo a la presión familiar y escolar por dar con el target, sino a toda una cultura de la educación que implica desde la presencia de bibliotecas públicas en shoppings hasta la inversión del 20 % del presupuesto anual y la importancia en las políticas públicas.

Por otra parte, la integración cultural juega un rol fundamental porque las personas no son discriminadas por su sexo o etnia, sino que se priorizan las competencias individuales. El poder adquisitivo tampoco es determinante en la calidad de la educación, pues la meritocracia otorga becas y préstamos a familias que no puedan costear una educación fundamentalmente universitaria, siempre y cuando el joven muestre las aptitudes necesarias para merecer la ayuda.

Las meritocracia se basa en el desarrollo de aptitudes desde los primeros pasos del niño en la educación obligatoria, ya sea en escuelas públicas, privadas o desde la instrucción en el hogar, lo cual es legal pero no comúnmente elegido por los padres singapurenses. Para lograr este fin, se adapta el plan de estudios a las necesidades e intereses de cada niño enfatizando en las competencias de trabajo en equipo, liderazgo, análisis, resolución de problemas y comunicación.

