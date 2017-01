Sol y celeste para secar la tierra

Unos 17 grados antes de las 7 de la mañana. Se siente diferente este amanecer, da gusto salir de casa. Para lo que queda del día: una jornada de verano pero no tan calurosa con una temperatura máxima de 29 grados.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo