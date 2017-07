Sorprendió a su marido con su amante y le destrozó la camioneta

Cuando la esposa logró ingresar a la camioneta con intensiones de bajar por la fuerza a la amante se su marido llegaron los Carabineros, que después de un rato de tratar de apaciguar la situación y sin poder conseguirlo, se llevaron detenida a la mujer que no podía contener su furia.

El particular hecho ocurrió el lunes por la noche en Santa Ana, Chile y en las imágenes se la puede ver a la esposa que trata por todos lo medios de abrir las puertas de la camioneta para bajar por la fuerza a la mujer que se encontraba junto a su marido en su interior.

