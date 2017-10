Sorpresiva liberación de un jefe policial previo a una audiencia

Un comisario detenido por presunta corrupción y que tenía programada para este miércoles una audiencia imputativa fue liberado, sorpresivamente, en las horas previas por instrucción del fiscal regional Carlos Arietti.

El particular deselance fue informado por la periodista Ivana Fux (Radio 2) desde Santa Fe, quien contó que en horas del mediodía Adrián Rodríguez, titular de la Unidad Regional de Rafaela, fue puesto en libertad, cinco horas antes de llevarse a cabo dicha audiencia.

Dicha sesión fue postergada para el jueves a las 18, de manera que el comisario continuará el proceso en libertad a pesar de la acusación.

Rodríguez, ex titular de la fuerza en la ciudad de Santa Fe y últimamente en Rafaela, había sido detenido el lunes último, sospechado en una causa por irregularidades con las llamadas horas "Ospe", las extras de los agentes policiales.

"Simplemente fuimos notificados de esta circunstancia y de la consecuente suspensión de la audiencia”, se limitó a decir su abogado, Ramiro Díaz Duarte, a la radio Aire de Santa Fe.

Y concluyó: “Habíamos pedido el tratamiento conjunto de la prisión preventiva junto a la audiencia imputativa y los elementos los desconozco. No hemos tenido acceso al legajo conforme al código. Al no realizarse la audiencia, no pudimos conocer la materialidad de los hechos que se le atribuyen”.

Desde el Ministerio Público de la Acusación santafesino precisaron que se trata de una causa por cohecho, que se suma a otros casos de presunta corrupción dentro de la Policía provincial en los últimos años.