“Soy famoso porque tengo el pene más largo del mundo”

El mexicano Roberto Esquivel Cabrera, de 54 años, tiene un pene que casi alcanza los 50 centímetros de longitud. Lo que le genera dificultades a la hora de desenvolverse en su vida cotidiana.

El hombre tiene complicaciones para caminar, sentarse y su vida sexual es prácticamente nula. Debido al crecimiento desmedido de su pene, Cabrera dijo en el canal de Youtube Barcroft TV, que tuvo que dejar de trabajar por la incomodidad que le genera su extenso miembro y que espera un subsidio del Estado por discapacidad.

Los profesionales le recomendaron una operación para reducir el tamaño de su órgano y poder tener una vida sexual normal. Pero el mexicano se negó porque quiere ingresar al libro de los Récords de los Guinness. "Soy famoso porque tengo el pene más grande del mundo. No conozco a nadie que tenga el tamaño que tengo yo. Me gustaría estar en el libro Guinness, pero ellos por ahora no reconocen este récord", detalló.

De acuerdo a un especialista entrevistado por Barcroft TV una serie de radiografías confirma que el pene de Roberto en realidad mide de 17 a 18 centímetros flácido y el resto -alrededor de 30 centímetros- es piel, terminaciones sanguíneas e inflamación.