Sting se reencontró con Abuelas y dijo “no a la impunidad”

► Ellas no bailan solas ◄ Como hace casi 30 años, junto a @OfficialSting y a @abuelasdifusion decimos ¡nunca más impunidad! pic.twitter.com/07PH25SdO5

Sting, el histórico líder de la banda The Police, está en Argentina con su show y no dejó pasar la oportunidad de expresar su compromiso con los Derechos Humanos. En el marco de la polémica y el rechazo al 2x1 aplicado por la Corte Suprema en delitos de Lesa Humanidad, el músico británico se reunió con Abuelas de Plaza de Mayo y sostuvo la consigna “no a la impunidad”.

