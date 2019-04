Su ex pareja la citó en su casa, donde le pegaron y le cortaron el pelo

Betiana, una mujer de Villa Gobernador Gálvez, denunció en la Justicia y ante una cámara de televisión el calvario que vivió el fin de semana pasado, cuando su ex pareja la citó en su casa de la zona sur de Rosario para “charlar” y para intentar “recomponer la relación”. Ella fue y como respuesta recibió golpes de puño y patadas. Con unas tijeras le dieron a elegir entre cortarle el cuello o el cabello, y finalmente le cortaron su largo pelo. También denunció que le robaron su bolso con valiosas pertenencias y dinero. Finalmente la dejaron ir y pudo pedir ayuda en un negocio del barrio.

Betiana, de 32 años, le contó su caso al periodista Daniel Amoroso, este viernes en De 12 a 14 (El Tres). Confió que con su ex pareja, identificado como Leandro I., ahora acusado de violencia de género, comenzaron a contactarse por Facebook.

“En realidad teníamos amigos en común, íbamos a bailar al mismo lugar, pero yo no lo conocía personalmente. Un día me mandó una solicitud en Facebook y empezamos a frecuentarnos; íbamos a bailar, yo iba a su casa y conocí a sus hijos; él venía a la mía. Nunca me imaginé que esto iba a terminar así”, comentó Betiana, mostrando los rastros de los salvajes golpes en su rostro.

La víctima detalló que “en un momento de la relación aparece una chica que me decía que estaba embarazada de él, que lo dejara de molestar”. Y agregó que “la cosa se complicó y entonces yo no quise saber nada más”.

Así quedó Betiana luego de la salvaje golpiza.

“Me bloqueó en Facebook, hasta que la semana pasada me desbloqueó y empezó a mandarme mensajes, que quería empezar de nuevo, que con la otra chica ya había arreglado todo”, siguió Betiana.

El episodio de violencia que atravesó la mujer fue el fin de semana pasado. Su ex novio la invitó a su casa del barrio Tiro Suizo de Rosario el viernes a la noche, pero ella no aceptó. Pero sí quedó para el sábado a la mañana.

“Cuando entro a su casa me agarró del cuello y me tiró contra la pared. También estaban las dos mujeres que me molestaban por mensajes; me pegaron, me daban patadas en la cabeza”, recordó la víctima. Sobre la postura de su ex pareja, apuntó que “se puso en la puerta para que yo no pudiera salir”.

“Una de las chicas agarró una tijera y me preguntaba «¿te apuñalo o te corto el pelo?»”, continuó. “Me cortaron el pelo, me golpearon por todos lados. Se generó una discusión entre ellos porque él quería que me dejaran y ella decía que no, que me iba a dejar ir hasta cuando ella quisiera”, añadió.

Finalmente Betiana pudo huir de la casa: “Me escapé por el pasillo, fui a una granja que yo conocía porque había ido con él. La chica no me dejaba entrar porque no me conoció con el pelo cortado, hasta que me reconoció y me dejó entrar”, describió.

De acuerdo al informe policial, Betiana denunció que le robaron su bolso, que contenía 600 pesos en efectivo, dos celulares, una remera y una campera.

La mujer golpeada hizo la denuncia en Fiscalía, dando la identidad de sus tres agresores, que actualmente se encuentran prófugos.