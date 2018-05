Suba del dólar: el gobierno anuncia ajuste y admite impacto inflacionario

Tras la escalada del precio del dólar de las últimas jornadas, el gobierno anunció una reducción en la meta del déficit fiscal primario, lo que implicará un ajuste. Los ministros de Finanzas y Hacienda admitieron que la suba de la divisa norteamericana tendrá impacto en la inflación. No obstante, ratificaron la meta inflacionaria del 15 por ciento para este año.

En conferencia de prensa, los ministros de Hacienda y de Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo respectivamente, manifestaron que la meta del déficit fiscal primario se reducirá del 3,2 por ciento al 2,7. "Aspirábamos a sobrecumplirla, en un contexto donde subió la tasa de interés de Estados Unidos, donde las monedas emergentes se depreciaron y tenemos incertidumbre fiscal", dijo Dujovne.

El ministro de Hacienda vinculó la incertidumbre fiscal al abordaje que se realiza en el Congreso sobre la posibilidad de retrotraer los valores de las tarifas de servicios públicos a febrero de 2017. "Es un proceso irresponsable en el que se pretende modificar la política tarifaria. Ante esas presiones demagógicas, ratificamos el rumbo de las políticas fiscales. Vamos a asegurar el sobrecumplimiento. Vamos a modificar del 3,2 al 2,7 por ciento del PBI (Producto Bruto Interno)", comentó.

Según explicó Dujovne, la reducción de la meta del déficit fiscal permitirá un ahorro al gobierno de 3.200 millones de dólares. Asimismo, expresó que recortarán 30 mil millones de pesos que iban a ser destinados a obras de infraestructura. "Nos duele, pero hay que saber que en este contexto necesitamos el equilibrio fiscal", aseguró.

Por su parte, el ministro de Finanzas señaló que no los tomó "desprevenidos" la escalada de la cotización del dólar. "Argentina está preparada para absorber shocks. A las medidas tomadas por el Banco Central (subió las tasas de interés al 40%) y la reducción de la meta fiscal, es importante aclarar que del lado financiero este movimiento no nos agarró desprevenidos", indicó.

"Es un movimiento que podía venir. No nos agarró por sorpresa. Estamos preparados. Desde Hacienda, Finanzas y el Banco Central para resolverlo sin inconvenientes", subrayó al tiempo que amplió: "Seguimos con la política de lograr financiamiento. Como ya anuncié, este año no volveremos a salir en el mercado internacional en euros y dólares. Vamos a cumplir el resto del programa con emisiones internas. La salida el próximo año será significativamente menor", concluyó Caputo.

Inflación

El titular de la cartera de Hacienda enfatizó que las metas de inflación se mantendrán tal como las informaron desde el gobierno nacional: 15% para este año; 10% para 2019; 5% para 2020. No obstante, sostuvo que "impacto va a tener" la suba del dólar en la inflación. "En mayo puede que haya un poco más (de lo calculado)", afirmó.

"Las metas de inflación las ratificamos. Actúan como organizadoras de la economía. No es un pronóstico. Es un programa de gobierno", destacó.

"Este es un gobierno que no se ata a una receta y se inmola. Atiende y mira la realidad. No sería serio si digo que la suba de tasas no va a afectar el nivel de actividad. Esperemos que sea transitoria, pero es más recesivo no dar señales contundentes cuando la situación lo amerita", agregó al tiempo que aseveró: "Este es un equipo que trabaja para el presidente Mauricio Macri. Es un esquema que funciona en muchos países. Hay una coordinación y funciona muy bien".