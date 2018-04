Sufre ataques con bombas y balas desde su separación

Una mujer rosarina asegura que vive un verdadero calvario desde que se separó de su ex marido. Desde entonces, recibió el impacto de unas 20 bombas de estruendo y varios ataques a balazos en el frente de su casa. Este lunes a la noche dispararon dos veces contra su vehículo. “Tengo miedo por mis hijos”, dijo en diálogo con el periodista Pedro Levy (El Tres).

La vivienda de la mujer está ubicada en Rivera al 1300. “Esto fue anoche, a las 9 y media, estábamos por comer”, contó Analía, mientras mostraba los dos impactos de bala que destruyeron el vidrio trasero del utilitario.

“Sentimos dos disparos, pero lo tomamos como algo normal, pasa habitualmente. Salimos y vimos que habían roto el vidrio de la chata”, agregó.

“Llamamos a la policía, vino la PDI, pero no tenemos respuesta”, continuó la víctima. “Pedí que me pongan custodia, me dicen que no pueden hacerlo porque no tengo culpable, solo tengo sospechas”, apuntó.

“Yo me separé y desde ahí empecé a tener problemas, pero no puedo acusar a mi ex marido porque no tengo pruebas”, explicó.

Y señaló que le arrojaron “20 bombas, una en la chata, también balearon varias veces acá”. Analía precisó que los atacantes “siempre pasan en moto”.

Y finalizó: “Yo tengo miedo por la vida de mis hijos”.