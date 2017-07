Sufrió siete balazos al salir de su casa

El presunto autor de los disparos fue reconocido como "El cordobés". No estaba claro el motivo del ataque.

Un hombre sufrió siete disparos de arma de fuego este sábado cuando salió de su casa ubicada en Aborígenes Argentinos al 5700, en barrio Triángulo y Moderno. El autor de los balazos está identificado y hasta el momento no había sido detenido.

