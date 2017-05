Sumarán controles para bajar el ausentismo en la provincia

Finalmente, Saglione remarcó que las faltas continuas al trabajo no son exclusivas de los maestros sino que se advierten en toda la administración, razón por la cual se extenderán las medidas tomadas en esta área con la ampliación de controles en todos los ministerios.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo