Susto en el noroeste: fuga de gas mantuvo en vilo a vecinos

La rotura de un caño de gas en la intersección de Navarro y Cullen, en la zona noroeste de Rosario, generó tensión entre los vecinos, quienes relataron haber sentido un fuerte ruido y olor. Varios se quedaron en sus casas y otros optaron por irse de sus viviendas. Cuadrillas de Litoral Gas lograron solucionar el problema después de aproximadamente dos horas.

Según contó el periodista Pedro Levy del programa Cada Día (El Tres), era muy fuerte el olor a gas y se podía apreciar durante su relato un ruido intenso. Aparentemente, la rotura del caño fue provocada durante una obra de pavimentación a nivel definitivo por calle Navarro.

La rotura y posterior fuga de gas ocurrió pasadas las 9.20 aproximadamente. "Salí de casa porque sentí ruido y olor. Me pidieron que me metiera en mi casa. Me asusté y recordé lo de Salta (2141)", señaló una vecina.

Otro vecino explicó que esa obra, que lleva aproximadamente 3 meses, ya causó varios problemas en el barrio, ya que también hubo problemas con los caños de agua. "Mucha gente se está yendo porque va a explotar todo. Hacen todo mal, en todas las cuadras tuvieron problemas", afirmó.

En tanto, una joven que salía de su domicilio para irse a trabajar señaló que pensó en todo momento que el ruido provenía de un camión que estaba en el lugar, lo que grafica el fuerte ruido del escape.