También buscan fuera de la provincia al acusado de brutal violación

El fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Matías Ocariz, libró órdenes de captura para el sujeto que este domingo a la mañana amenazó, violó y apuñaló a una mujer en su pequeña granja ubicada en Gutemberg al 2700.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó este lunes que la persona acusada se encuentra prófuga y, como existe la posibilidad de que ya no esté en la provincia, “se dictaron las medidas correspondientes” para extender la búsqueda a nivel nacional.

Por otra parte, la fiscalía informó que se hicieron los exámenes médicos correspondientes a la víctima corroborando el abuso que relataron sus familiares

También se tomó declaración a la víctima y a su familia y, según informaron los investigadores, de las primeras declaraciones no “se desprende que los chicos hayan estado en el momento” de la violación.

En el caso, están interviniendo los psicólogos de la Unidad de Delitos Sexuales.

El caso

Romina, de 29 años, fue amenazada, violada y apuñalada por un hombre que es vecino suyo, y que suele ir a pedirle mercadería a su pequeño y humilde negocio ubicado en su propia vivienda, en Gutemberg al 2700.

La mamá de Romina contó a Radio 2 que la chica tiene un pequeño almacén que lleva adelante con mucho esfuerzo y dedicación. Tiene dos hijos, uno de ellos, de 15 años estaba durmiendo ayer a la mañana con un primo de la misma edad, cuando Romina, cerca de las 6, abrió el comercio.

“Este individuo, no sé cómo llamarlo, monstruo, le pidió cigarrillos porque muchas veces ella le dio. Mi hija se acercó al portón para entregárselo y él le puso un cuchillo en el cuello, así entró”, contó la mujer.

“Mi hija le decía que se lleve todo, que le daba toda la plata que tenía y le pidió que no le haga nada, que estaban los chicos. El tipo embolsó de todo, gaseosas, cigarrillos y plata”, señaló. Sin embargo, no quedó ahí. “No quiero eso, te voy a matar perra”, murmuró a modo de preámbulo de lo que vendría después. Según manifestó Graciela, la corrió por la casa, la golpeó al punto de desvanecerla y la violó en reiteradas oportunidades. No conforme, la cortó en las piernas, los genitales y la golpeó en la cabeza, al punto de dejarle ambos ojos negros.



Desde el Heca señalaron a Rosario3.com que la víctima ingresó con un corte superficial y hematomas en el cuello y moretones en los brazos.

Finalmente, el hombre se fugó de la vivienda dejando atrás una escena de suma crudeza, de sangre, dolor y espanto. La víctima fue internada en grave estado y con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). “Mi hija se siente sucia, se tapa con la sábana, no quiere ni que los médicos la revisen”, indicó su mamá.

Además de la mejoría de su hija, Graciela espera Justicia. De acuerdo a lo que comentó, el agresor está identificado, incluso un vecino habría testificado en su contra. Este hombre es conocido en el barrio y sus familiares pretenden protegerlo. También está convencida de que hay un cómplice. “Este supuesto ser humano tiene que pagar, yo lo único que quiero es Justicia por mi hija, que es una chica de su hogar, mamá, trabajadora y estudiosa”, reclamó con su dolor en carne viva.