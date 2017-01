Tanga y tuit: ¿qué famosa actriz encendió las redes con su foto?

“A LA NACION le auguro un futuro cada vez más exitoso a juzgar por la calidad de las temáticas que expone. No creo que el cuerpo humano ofenda, ya que es la obra de ingeniería más perfecta jamás creada, sin importar raza, edad o discapacidades. Tampoco creo que haya que apoyar la cultura de la perfección, pues el resultado de ello deriva en cirugías, rellenos, mutilaciones, anorexias y bulimias entre otras delicias,- tendencias que seguramente también se llevarían vuestras críticas-. De modo que les propongo lo siguiente: aceptar la armonía de cada singularidad; evitar la tiranía de la eterna juventud, vivir y dejar vivir, y que cada uno de los que ha escrito algo en contra de mi escote suba una foto de sus pectorales en mi página www.facebook.com/inesestevezoficial”, indicó.

No es la primera vez que la artista sorprende con su figura ni que pone en cuestión ciertas concepciones sobre el cuerpo y la edad.

52. Y no me vengan con eso de que la vida se pone fea. pic.twitter.com/ndPefS3y4O

"52. Y no me vengan con eso de que la vida se pone fea", tuiteó la rubia que asumió sus años y lo bueno que vienen con ellos.

