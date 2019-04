Tatuajes gratis por la vida

Mauricio Hiohh es tatuador desde hace 15 años. La idea de realizar tatuajes gratis para aquellos que sufran enfermedades nació, hace apenas 10 días en Rosario aunque se trata de una movida que se viene llevando adelante en el país y en diferentes puntos del planeta hace tiempo. Varias decenas de personas ya pasaron por su estudio. Te contanos de qué se trata.

"La iniciativa nace tras ver lo efectivo que resultó en España y Brasil. Luego en Mendoza y de ahí salió la idea de hacerlo acá en Rosario", cnfirmó Mauricio a Rosario3.com, en relación a esta campaña que lleva adelante desde hace días y no tiene fecha de caducidad.





"Hace 15 años que trabajo como tatuador, la mayor parte del tiempo me desempeñé en zona sur pero viajé mucho por Argentina y Sudamérica", explicó este joyero de profesión –su familia se dedicaba a eso– y destacó que pese a la diferencia en las actividades el arte les corre por las venas. "Me empecé a tatuar desde chico y luego esto se convirtió en mi profesión" agregó.

“La idea de hacer los tatuajes gratuitos a personas que tengan problemas de salud como enfermedades crónicas, patologías, grupos sanguíneos complicados y diabetes entre otros padecimientos fue para poder ayudarlos”, contó Mauricio en relación a la movida que busca reflejar en la piel de estos pacientes las enfermedades que padecen para que los médicos puedan verlo de manera rápida en caso de emergencia: "Ante una complicación, el desconocimiento de la enfermedad puede en poner en juego una vida. Quienes ya vinieron me contaron que las cadenitas o pulseras se pierden pero el tatuaje permanece", destacó.

El tatuador detalló que a la hora de realizar ese tipo de trabajos "se respetan normas de seguridad e higiene como en cualquier otra situación". Es así que desde hace 10 días pasaron cerca de 40 personas por el estudio que tiene montado en su casa de Sánchez de Bustamante 384. Algunos tauajes fueron por casos de hepatitis y grupos sanguíneos negativos.

"Tenemos muchas consultas porque acá en Rosario para muchos es difícil de creer que lo hacemos sin costo, no pueden creer que es gratis", detalló. Y agregó que "de a poco se van animando a venir. Llega gente de todo tipo, desde quienes pueden pagar el tatuaje hasta quienes no". "Es tanto el agradecimiento que como es gratis a veces traen bizcochos para desayunar", mencionó a modo de anécdota.

La crisis y el taller en casa

"Lo bueno de tener el taller en casa es que con la gente podemos coordinar los horarios de manera más flexible", contó al tiempo que mencionó que "la razón de tatuar en un estudio en casa es por la inseguridad en el local anterior en el que me robaron tres veces, eso más la situación económica nos hizo achicar pero no dejar de pensar en salir adelante y ayudar".

La movida "hasta ahora va genial, me hace sentir muy bien poder ayudar con esto. No es fácil porque los descartables tienen un costo pero es parte de la atención más que nada para que no haya riesgos. Ya veremos cómo lo manejamos más adelante. La idea es poder ayudar a la mayor cantidad de gente", destacó.

Mauricio que trabaja junto a su esposa e hija mencionó lo importante que es para ellos poder llevar adelante esta propuesta: "Estoy muy contento por esta campaña que estamos llevando adelante. Me sorprendí con la llegada a la gente. Soy de los que piensa siempre en cómo ayudar o colaborar con otros y esto me hace sentir muy bien", explicó dando a entender que esto les llena el corazón.



Para contactarse con Mauricio pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

Face Mauricio Hiohh, Tweeter @MHiohh, Whatsapp 341 258-1910