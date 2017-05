Taxista podría pagar hasta mil pesos por acosar a una joven en la calle

Un taxista y una estudiante van este martes a mediación por una denuncia de acoso callejero, en el marco de la ley sancionada en diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. El chofer podría pagar mil pesos en concepto de multa.

Según publica hoy TN, se trata de la primera audiencia después de sancionada la normativa. En esta instancia, una joven y un taxista se verán las caras luego de que ella lo denunciara por acoso sexual en la vía pública.

El hecho ocurrió en el barrio porteño de Chacarita, el 20 de marzo pasado. Lucía Cabrera, una estudiante de Educación Física de 25 años, caminaba por la avenida Lacroze cuando el auto la empezó a perseguir. Un poco asustada y a la vez indignada, se cruzó en el camino con un policía y decidió contarle lo que le estaba pasando.

También radicó una denuncia formal en la comisaría 37ª y el procedimiento concluye hoy con una audiencia inédita, en la que se busca que el supuesto agresor "reflexione sobre sus actos". Si se lo encuentra culpable, podría ser condenado a pagar una multa desde 200 a 1000 pesos o ser obligado a realizar cursos sobre violencia de género y trabajos comunitarios durante un tiempo.

"Primero, pensé que todo 'iba a quedar en la nada misma', pero después me dije que por lo menos este tipo no se iba a 'salir con la suya´ni iba a pasar desapercibido mientras realizaba una práctica seguramente tan común en su vida, pero que tanto daño nos causa", manifestó la mujer en un comunicado.

"Salí de la comisaría, con mi Certificado de Denuncia por "Acoso Sexual Callejero" en mano, bastante emocionada, porque no creo que este tipo vuelva a acosar a ninguna mujer, que en definitiva, era lo que yo buscaba con todo esto. Y aunque el mundo no había cambiado por un caso denunciado, no es menor saber que existe una Ley que sanciona el Acoso Sexual Callejero, y que podemos denunciar este tipo de situaciones que lamentablemente sufrimos las mujeres desde muy temprana edad", concluyó.

La ley contra el acoso sexual callejero que afecta la "dignidad y el derecho a la integridad física o moral de las personas" fue sancionada en diciembre pasado.