Taxista que filmó un apriete mafioso en la terminal denunció que fue baleado

El taxista que grabó el apriete y la agresión de colegas en la estación de colectivos Mariano Moreno denunció que después de ese hecho, este jueves a la madrugada, fue baleado en la pierna y amenazado: “Me dijeron: «No vayas más a la terminal»”.

Lucas contó en el programa De 12 a 14 (El Tres) que fue abordado en la zona norte de la ciudad por desconocidos que se bajaron de un auto y efectuaron un disparo, además de transmitirle el mensaje con la intimidación.

“Esto fue premeditado porque ya me habían dicho que iba a pasar. Me dijeron que si seguía yendo iban a tomar otras medidas”, aseguró la víctima, quien aclaró que él estaba "bien” de salud.

El joven dio más detalles en La primera de la tarde (Radio 2): "Esta madrugada salgo de la terminal con un viaje hacia zona norte. Me intercepta un auto, se bajan dos personas y me efectuaron un disparo que me pegó en la pierna derecha". Dijo que la herida fue "superficial" y que presentó la denuncia en Tribunales.

Precisó que el auto era un Corsa 2 y aseguró que tiene "miedo" de seguir trabajando.

En las últimas horas se difundió un video que grabó Lucas con su celular, en donde dos colegas suyos lo increpan y lo agreden por querer levantar un viaje en esa zona. El joven aseguró que existe un grupo que se adueñó de esa parada y no permite que otros choferes hagan su trabajo.

“Tengo registrado todo”, dijo Lucas y aseguró que los ataques “pasan todo el tiempo, todo el día y no solamente a mi”. “Yo empecé a confrontarlos y a decir «yo me llevo el viaje»”, añadió.

El joven señaló que el primer hecho ocurrió el 28 de abril y presentó la denuncia en la comisaría. Responsabilizó por ambos aprietes a “un grupito que está tomando café y comiendo en la terminal, ellos son los que manejan todo, inclusive los precios”. Puso como ejemplo que le piden a un usuario 400 pesos “por lista” por un viaje que vale 250.

Los identificó con la “cooperativa Mariano Moreno” y además acusó de complicidad a inspectores municipales con presencia en el lugar. “Una persona de Servicio público me dijo que me tenía que ir porque yo no trabajaba ahí”, denunció.

Más temprano, el secretario de Control municipal, Guillermo Turrín, aseguró que “entre seis y ocho personas trabajan para el control en la terminal de 6 a 24 con personal municipal”. Aclaró que las “paradas son libres”.

Además, las concejalas María Eugenia Schmuck y Fernanda Gigliani denunciaron la reiteración de prácticas mafiosas en la parada de taxis de la terminal Mariano Moreno e insistieron con el pedido para instalar una garita de control permanente en calle Cafferata.