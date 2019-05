Taxistas van por otro aumento y amenazan con sacar el turno noche

Dueños de licencias de taxis de Rosario acudirán este jueves al Concejo Municipal para formalizar su reclamo de un aumento en la tarifa y amenazan con suspender el servicio nocturno si no tienen una respuesta favorable.

Así lo advirtió en la previa de la reunión José Iantosca, referente de la Cámara de Titulares de Taxis (Catiltar), y adelantó que si bien el desfasaje de gastos y ganancias es mayor, pedirán que se apruebe al menos un 30 por ciento de incremento.

“El último estudio de costos dio un 90 y pico por ciento (de diferencia con los valores actuales) con dólar a 43 pesos”, dijo, mientras que la cotización oficial de la moneda estadounidense ronda actualmente los 46 pesos.

Por eso, conciente que es imposible una actualización semejante en la tarifa de una sola vez, dijo que solicitarán un ajuste “del 33 por ciento con el que intentaremos seguir subsistiendo”. Y avisó: “Si no nos dan el aumento, vamos a tener que sacar, en principio, el turno noche”.

También argumentó que el litro de GNC pasó en poco tiempo de 18 a 24 pesos. “Eso nos lleva más del 20% de recaudación, cuando hace un año era el 8%”, comparó. Y no es el único costo que aumentó: también repuestos y seguros.

Y para cerrar, volvió a ejemplificar: “Los taxistas del turno noche salen a trabajar hasta gastar un solo tubo y paran en estaciones de servicio o puestos de radiotaxis; no pueden seguir dando vuelta con los costos que tienen”.

A comienzos de este mes, antes de conocer el último estudio de costos, también desde Catiltar habían adelantado que pedirían en el Concejo un pedido de aumento desdoblado de la tarifa y si bien por entonces no tenían un porcentaje definido, señalaron que debería ser de entre 20 y 25 por ciento en un primer tramo.

"Buscar otras alternativas"

Por su parte, la concejala Renata Ghilotti pidió buscar otras opciones para no trasladar el desfasaje al bolsillo del pasajero. “No estamos de acuerdo con el porcentaje pedido, lo que no quiere decir que no entendamos que hay una situación difícil. Pero desde el bloque Cambiemos nos parece muy alto e incluso no tenemos dudas que va a afectar al propio sector”, señaló el diálogo con El Tres.

Ante eso, llamó a “trabajar en profundidad y encontrar una alternativa para que el usuario no termine pagando el costo”.