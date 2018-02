¿Te avisan de un desperfecto en tu auto?: ojo con el “cuento del tío”

Un hombre reveló el “modus operandi” de una supuesta banda que comete estafas a través de un particular engaño: advierten a un conductor sobre una falsa avería mecánica para luego ofrecerle un auxilio mecánico con un costo económico. El caso de Daniel.

De acuerdo a lo que informaron desde Radiópolis (Radio 2), un hombre llamado Daniel vivió una particular situación el viernes pasado a la tarde en inmediaciones de Tucumán y Entre Ríos. Iba conduciendo su camioneta cuando fue advertido en dos ocasiones seguidas de que había una falla en una de las cubiertas. Tras los avisos, se detuvo y curiosamente apareció un hombre vestido con un mameluco argumentando que era mecánico y que se ofrecía a revisar el neumático.

“Accedí ante la situación en la que me encontraba y me dice que se había roto el extremo de la dirección y me dice que podía conseguirme un repuesto”, precisó la víctima. Según relató, este supuesto especialista le recomendó cambiar un repuesto y le dijo que a la vuelta estaba el taller en el que trabajaba y allí podrían solucionar el inconveniente. Incluso, llamó por teléfono y le comunicó con una persona que le dijo ser el titular del taller, le explicó cómo podrían arreglar el desperfecto y le pasó un presupuesto por 2500 pesos que luego, ante la negativa de Daniel, terminó siendo de 300 pesos.

“Era todo una farsa de parte de 4 o 5 tipos que trabajan juntos”, señaló en referencia a los dos primeros que le hicieron notar de la supuesta rotura en la calle, el mecánico falso y después, la persona con la que habló por teléfono. La mentira resultó aún más clara cuando consultó sobre lo ocurrido con su propio mecánico, quien descartó la pretendida falla. Daniel, en tanto, supo que un amigo cayó en la trampa de estos estafadores.